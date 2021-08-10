Тело мужчины нашли 10 августа утром. В сети опубликовали фото, на которых видно накрытое тело. Полиция пока еще не подтвердила эту информацию.

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Пытались спасти

Известно, что умершего нашли в воде. Как сообщает "ВСЕ", мужчину нашли где-то в 10 утра среди камней. Ему делали непрямой массаж сердца, но было уже поздно. Это случилось по адресу: проспект Свободы, 117.

По информации фейсбук-страницы "Лучшие люди. Одесса", на вид мужчине 45 – 55 лет. Он крепкий, имеет серую бородку. Мужчина одет в шорты для купания, на шее – серебряная ладанка, украшение с камнями желтой ниточке. На голове была камуфляжная бандана, обут – в синие ласты. Также нашли трубку для ныряния.

Неравнодушные призывают местных помочь распознать мужчину.

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