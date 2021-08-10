Тело накрыли и продолжили отдыхать: в Одессе на пляже снова обнаружили труп
Источник:телеграм "Одесса как она есть"
На пляже "Черноморка" в Одессе отдыхающие нашли труп мужчины. Они накрыли его и продолжили дальше отдыхать. В то же время в фейсбуке люди опубликовали сообщение с просьбой распознать мужчину.
Тело мужчины нашли 10 августа утром. В сети опубликовали фото, на которых видно накрытое тело. Полиция пока еще не подтвердила эту информацию.
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Пытались спасти
Известно, что умершего нашли в воде. Как сообщает УСИ, мужчину нашли где-то в 10 утра среди камней. Ему делали непрямой массаж сердца, но было уже поздно. Это случилось по адресу: проспект Свободы, 117.
По информации фейсбук-страницы "Лучшие люди. Одесса", на вид мужчине – 45 – 55 лет. Он – крепкий, имеет серую бородку. Мужчина одет в шорты для купания, на шее – серебряная ладанка, украшение с камнями желтой ниточке. На голове была камуфляжная бандана, обут в синие ласты. Также нашли трубку для ныряния.
Неравнодушные призывают местных помочь распознать мужчину.
Похожий случай на пляже Аркадия
- 12 июля на пляже Аркадия в Одессе люди обнаружили труп.
- Они вытащили труп утопленного на берег и продолжили дальше купаться.
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- Ему было 83 года. Детали устанавливает полиция.