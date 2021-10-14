Также состоялся молебен – короткая служба. Ее организовали в честь военных, отдавших свою жизнь за независимость и целостность нашей страны.

Обратите внимание Зеленский поручил полностью выплатить задолженность украинским военным

Для того, чтобы почтить память украинских защитников, собрались ветераны АТО, городская и областная власть, представители войск Вооруженных сил, ведомственных и силовых структур.

Отметим! С Днем защитника и защитниц Украины поздравил президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил тех, кто ежедневно защищает нашу страну от агрессии России.

Как происходило чествование защитников и защитниц / Фото с сайта Одессы

Также в этот день для учеников проведут тематические уроки об истории украинского народа и борьбе его защитников и защитниц за становление государственности в Украине.

Заметим! 24 канал благодарит защитников за мирное небо. Мы гордимся и восхищаемся вами. Слава Украине! Героям Слава!

В городах Украины проходят торжества к празднику