В Одессе почтили память погибших защитников и защитниц Украины

Сегодня, 14 октября 2021 года, в Одессе почтили память украинских защитников и защитниц. В городе возложили цветы к памятнику Тараса Шевченко.

Также состоялся молебен – короткая служба. Ее организовали в честь военных, отдавших свою жизнь за независимость и целостность нашей страны.

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Для того, чтобы почтить память украинских защитников, собрались ветераны АТО, городская и областная власть, представители войск Вооруженных сил, ведомственных и силовых структур.

С Днем защитника и защитниц Украины поздравил президент Владимир Зеленский . Он поблагодарил тех, кто ежедневно защищает нашу страну от агрессии России.

Как происходило чествование защитников и защитниц / Фото с сайта Одессы

Также в этот день для учеников проведут тематические уроки об истории украинского народа и борьбе его защитников и защитниц за становление государственности в Украине.

В городах Украины проходят торжества к празднику

В столице ко Дню защитников и защитниц состоялся ежегодный велопробег.

Во Львове почтили память погибших военных на Лычаковском кладбище.

На Луганщине, в Северодонецке, впервые прошел военный парад ко Дню защитников.

Стартовал Марш защитников и защитниц в Днепре с Аллеи Героев.

В то же время в Житомире открыли памятник, посвященный этому дню.

24 канал благодарит защитников за мирное небо. Мы гордимся и восхищаемся вами. Слава Украине! Героям Слава!