В Одессе под балконом военный оркестр сыграл для 99-летнего ветерана: трогательные фото и видео

Представители командования украинского флота в условиях карантина поздравили 99-летнего ветерана-морпеха Ивана Кулибабу с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Под балконом квартиры ветерана музыканты военного оркестра дали концерт, сообщает пресс-служба ВМС Украины в фейсбуке.

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Поздравить Ивана Кулибабу пришли:

командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко;

руководитель штаба ВМС вице-адмирал Андрей Тарасов;

представители союза ветеранов Одесской области;

музыканты Центра военно-музыкального искусства ВМС ВС Украины;

общественные активисты и неравнодушные жители города.

Игорь Воронченко поблагодарил ветерана-морпеха за завоеванный мир на нашей земле, проявленное мужество и героизм перед лицом врага и пожелал ему доброго здоровья и долгих лет жизни.

Ивана Кулибабу растрогало поздравление ВМС Украины. С балкона квартиры он высказал благодарность за теплые поздравления, помощь и заботу.

В Одессе под балконом военный оркестр заиграл для 99-летнего ветерана / Фото ВМС Украины

Что известно об Иване Кулибабе?Иван Кулибаба родился 14 октября 1920 года на Полтавщине. Мужчина встретил войну 22 июня во время службы в подразделении морской пехоты Черноморского флота.



Он – славный потомок украинской казацкой династии, призванный на военную службу в военно-морской флот в 1939 году. Кулибаба был участником обороны Керчи, Новороссийска, десанта на Малую Землю.

Кроме того, в Одессе музыкальный оркестр поздравил других ветеранов Второй мировой войны.

Оркестр сыграл для ветеранов войны под балконом: видео

Заметим, что из-за карантина все массовые мероприятия 8 и 9 мая в Украине отменили.

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