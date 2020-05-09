Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

В Одессе под балконом военный оркестр сыграл для 99-летнего ветерана: трогательные фото и видео

- Читати новину українською
Под балконом военный оркестр играл для 99-летнего ветерана
Под балконом военный оркестр играл для 99-летнего ветерана / facebook.com/navy.mil.gov.ua

Представители командования украинского флота в условиях карантина поздравили 99-летнего ветерана-морпеха Ивана Кулибабу с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Под балконом квартиры ветерана музыканты военного оркестра дали концерт, сообщает пресс-служба ВМС Украины в фейсбуке.

Читайте также Столкновения и нападение на журналистку: как в Одессе отмечают День Победы – фото, видео

Поздравить Ивана Кулибабу пришли:

  • командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко;
  • руководитель штаба ВМС вице-адмирал Андрей Тарасов;
  • представители союза ветеранов Одесской области;
  • музыканты Центра военно-музыкального искусства ВМС ВС Украины;
  • общественные активисты и неравнодушные жители города.

Игорь Воронченко поблагодарил ветерана-морпеха за завоеванный мир на нашей земле, проявленное мужество и героизм перед лицом врага и пожелал ему доброго здоровья и долгих лет жизни.

Ивана Кулибабу растрогало поздравление ВМС Украины. С балкона квартиры он высказал благодарность за теплые поздравления, помощь и заботу.

В Одессе под балконом военный оркестр заиграл для 99-летнего ветерана / Фото ВМС Украины

Что известно об Иване Кулибабе?Иван Кулибаба родился 14 октября 1920 года на Полтавщине. Мужчина встретил войну 22 июня во время службы в подразделении морской пехоты Черноморского флота.

Он – славный потомок украинской казацкой династии, призванный на военную службу в военно-морской флот в 1939 году. Кулибаба был участником обороны Керчи, Новороссийска, десанта на Малую Землю.

Кроме того, в Одессе музыкальный оркестр поздравил других ветеранов Второй мировой войны.

Оркестр сыграл для ветеранов войны под балконом: видео

Заметим, что из-за карантина все массовые мероприятия 8 и 9 мая в Украине отменили.

Как проходит День победы в условиях коронавируса – читайте здесь.

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины 9 мая День памяти и примирения История Вооруженные силы Украины Ветераны Новости Одессы
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Как документальное кино о правах человека меняет реальность
сегодня , 15:46 Как документальное кино о правах человека меняет реальность
Наша цель и борьба сегодня – "никогда снова"
сегодня , 15:35 Наша цель и борьба сегодня – "никогда снова"
Святослав Вакарчук
Коронавирус и СССР: что общего?
сегодня , 12:00 Коронавирус и СССР: что общего?
Андрій Любка