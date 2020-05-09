В Одессе под балконом военный оркестр сыграл для 99-летнего ветерана: трогательные фото и видео
Представители командования украинского флота в условиях карантина поздравили 99-летнего ветерана-морпеха Ивана Кулибабу с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Под балконом квартиры ветерана музыканты военного оркестра дали концерт, сообщает пресс-служба ВМС Украины в фейсбуке.
Читайте также Столкновения и нападение на журналистку: как в Одессе отмечают День Победы – фото, видео
Поздравить Ивана Кулибабу пришли:
- командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко;
- руководитель штаба ВМС вице-адмирал Андрей Тарасов;
- представители союза ветеранов Одесской области;
- музыканты Центра военно-музыкального искусства ВМС ВС Украины;
- общественные активисты и неравнодушные жители города.
Игорь Воронченко поблагодарил ветерана-морпеха за завоеванный мир на нашей земле, проявленное мужество и героизм перед лицом врага и пожелал ему доброго здоровья и долгих лет жизни.
Ивана Кулибабу растрогало поздравление ВМС Украины. С балкона квартиры он высказал благодарность за теплые поздравления, помощь и заботу.
В Одессе под балконом военный оркестр заиграл для 99-летнего ветерана / Фото ВМС Украины
Что известно об Иване Кулибабе?Иван Кулибаба родился 14 октября 1920 года на Полтавщине. Мужчина встретил войну 22 июня во время службы в подразделении морской пехоты Черноморского флота.
Он – славный потомок украинской казацкой династии, призванный на военную службу в военно-морской флот в 1939 году. Кулибаба был участником обороны Керчи, Новороссийска, десанта на Малую Землю.
Кроме того, в Одессе музыкальный оркестр поздравил других ветеранов Второй мировой войны.
Оркестр сыграл для ветеранов войны под балконом: видео
Заметим, что из-за карантина все массовые мероприятия 8 и 9 мая в Украине отменили.
Как проходит День победы в условиях коронавируса – читайте здесь.