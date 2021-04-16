В Одессе может подорожать проезд: сколько будет стоить поездка в маршрутке
В Одессе прогнозируют повышение стоимости проезда в маршрутках. Вероятно, цена составит 10 гривен за одну поездку. Подорожание может произойти уже в начале июня.
Источник:"Думская"
Об этом сообщили собеседники одесского издания из мэрии. По их информации, соответствующее решение уже "назрело" в городе. Хотя представители власти понимают, что оно может вызвать волну возмущения.
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Вторым источником, подтвердившим увеличение цен в одесских маршрутках, стал научно-производственный центр "Экономинформ". Он занимается проектированием и разработкой экономического обоснования тарифов.
Что с тарифами на проезд в Одессе
Глава научно-проектного центра в Одессе отметил, что второй год подряд наблюдается увеличение количества пассажиров в городском электротранспорте и уменьшается в маршрутках.
Для увеличения цен нужно согласовать новую стоимость с муниципальным департаментом транспорта.
Простое поднятие тарифа глобальные проблемы не решит,
– подытожил эксперт.
Он считает, что стоит модернизировать маршрутную сеть города и лоббировать внедрение системы е-билета, без которой транспортная сфера не сможет развиваться.
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