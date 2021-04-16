В Одессе прогнозируют повышение стоимости проезда в маршрутках. Вероятно, цена составит 10 гривен за одну поездку. Подорожание может произойти уже в начале июня.

Об этом сообщили собеседники одесского издания из мэрии. По их информации, соответствующее решение уже "назрело" в городе. Хотя представители власти понимают, что оно может вызвать волну возмущения.

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Вторым источником, подтвердившим увеличение цен в одесских маршрутках, стал научно-производственный центр "Экономинформ". Он занимается проектированием и разработкой экономического обоснования тарифов.

Что с тарифами на проезд в Одессе

Глава научно-проектного центра в Одессе отметил, что второй год подряд наблюдается увеличение количества пассажиров в городском электротранспорте и уменьшается в маршрутках.

Для увеличения цен нужно согласовать новую стоимость с муниципальным департаментом транспорта.

Простое поднятие тарифа глобальные проблемы не решит,

– подытожил эксперт.

Он считает, что стоит модернизировать маршрутную сеть города и лоббировать внедрение системы е-билета, без которой транспортная сфера не сможет развиваться.

Обратите внимание! По всей Украине анонсируют повышение цен на проезд в общественном транспорте. Сейчас в Киеве стоимость проезда выросла на 1 – 2 гривны, максимальная цена – 10 гривен. Такую же цену могут ввести во Львове.