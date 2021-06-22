Георгий Янов сбежал, когда суд избирал ему меру пресечения. Правоохранители просят всех, кто обладает информацией о месте нахождения подозреваемого, звонить на линию 102 или по номеру телефона (048) 779 49 38.

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Приметы беглеца

Мужчине 25 лет;

его рост – 178 сантиметров;

Волосы Янова черные и короткие, а лицо небритое.

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