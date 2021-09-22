В Одессе подростка сбили на пешеходном переходе: телом выбил лобовое стекло

В Суворовском районе Одессы 22 сентября легковушка ВАЗ 2115 сбила несовершеннолетнего парня. Это произошло в момент пока тот переходил дорогу по зебре.

О ДТП на улице Марсельская полицейским сообщили утром. Потерпевшего, который проломил телом лобовое стекло, сразу забрала скорая.

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Переход был нерегулируемый

Когда стражи порядка прибыли, они узнали, что этому парню всего 17 лет. Какие у него диагностировали травмы – пока неизвестно.

Следует отметить, что инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Правоохранители пока не сообщали об открытии уголовного производства.

На фото с места видно, что у легковушки сильно повредилось лобовое стекло. Его верхняя левая часть вообще выбилась из рамки и загнулась. На остальной части автомобиля повреждений почти не было.



Автомобиль, который сбил 17-летнего парня / Фото патрульной полиции Одесской области

Другие аварии с пешеходами

На Львовщине 20 сентября автомобиль Ford Fiesta сбил пешехода на пешеходном переходе. Как следствие, тот получил тяжелые травмы. Они оказались несовместимыми с жизнью, поэтому врачи по приезду лишь констатировали смерть.

На Академика Палладина в Киеве 20 сентября мужчина перепрыгнул отбойник, чтобы попасть на дорогу. Движение там оказалось очень интенсивным, поэтому пешеход почти сразу попал под колеса автомобиля. Вскоре после этого он умер.

На трассе Киев – Чоп мужчину сбил грузовик Ford Cargo. Это произошло недалеко от города Броды. Пострадавший получил очень тяжелые травмы и погиб в момент наезда.