В Одессе подростки разгромили съемную квартиру ради видео в TikTok

Несовершеннолетние взяли в аренду квартиру под Одессой. Однако вместо обычного празднования дня рождения подростки устроили настоящую вакханалию.

Во время шумной вечеринки дети начали крушить мебель и бить посуду. Кроме того, они бросали ценные вещи из окон квартиры. Свои "развлечения" они снимали на видео. В сети сообщают, что говорится о тиктокерах.

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Какие убытки понесла владелица жилья в результате инцидента, неизвестно.

Компенсировать отказались

Инцидент произошел на днях у Прилиманского универсама.

По словам хозяйки квартиры, о происшествии она узнала от соседей, которые ей позвонили и пожаловались на шум и на то, что из окон выбрасывают посуду и технику.

Через час после этого владельцы прибыли на место происшествия. Часть подростков сбежала.

Вместе с охранниками женщина пыталась поговорить с детьми, но они не хотели отвечать за содеянное и платить за ущерб.

Владелица написала заявление в полицию. Как именно квалифицировали преступление правоохранители, пока неизвестно.

Смотрите видео, как дети разгромили съемную квартиру в Одесской области:

Развлечения ради хайпу

Подобные случаи уничтожения чужого имущества ради огласки в сети происходят все чаще. В каком-то смысле начала эту тенденцию киевская блогерша под ником ttiisshhiinnaa.

Она вместе с друзьями несколько раз устраивала разрушительную вечеринку в съемных квартирах. Подростки ломали мебель, крушили технику и разрисовывали стены. Кроме того, эта же блогерша устроила стрельбу на АЗС.