Ночью сидел на высоком дереве с самокатом: в Одессе обнаружили загадочного подростка – видео
На Трассе здоровья в Одессе ночью 28 апреля заметили подростка на высоком дереве. Он там был с самокатом. Как там оказался, парень объяснить не смог.
Источник:телеграм-канал "Новости Одессы"
Момент разговора с ним сняли и опубликовали в сети. Авторы видео предлагали помощь и призвать лесорубов, чтобы они срубили это дерево.
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Расположение Трассы здоровья, где обнаружили парня с самокатом / Карта google
Больше о парне с самокатом
- Молодой человек рассказал только то, что он "влетел туда на скорости".
- Однако, каким трамплином он воспользовался, чтобы прыгнуть на 3 – 4 метра вверх – неизвестно.
- На дереве практически нет маленьких веток, за которые можно ухватиться.
- Поэтому, вероятно, покорить эту вершину парню кто-то помог.
Разговор с парнем, который сидел на дереве: видео телеграм-канала "Новости Одессы"
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