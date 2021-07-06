В Одессе погиб генерал Госпогранслужбы: еще в Крыму назвал Россию оккупантом

Погиб генерал Госпогранслужбы Валерий Курников. Именно он в 2014 году в Крыму сплотил вокруг себя верных присяге пограничников. Местные телеграмы написали, что пограничник утонул на пляже.

Об этой трагедии сообщили 5 июля. Мужчина был одним из первых, кто в комментариях иностранным СМИ назвал события в Крыму российской оккупацией.

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Как погиб пограничник

Телеграм "Одесса, как она есть" сообщил, что мужчина утонул на пляже на 13 станции Фонтана. Он пришел туда с женой и ребенком.

Вероятно, трагедия случилась, потому что Курников пошел купаться, когда на море был шторм. На месте работали медики, однако было слишком поздно.

Что известно о погибшем

Валерию Курникову в декабре этого года должно было исполниться 56 лет.

Офицерскую службу он начал еще в 1987 году.

Тогда служил в Среднеазиатском пограничном округе во время войны в Афганистане.

Впоследствии проходил службу в тогдашних Северо-Западном, Крымском и Южном направлениях пограничных войск Украины.

Был последним главой Северного регионального управления Госпогранслужбы.

Уволился только после расформирования этого управления.

Также несколько лет находился на дипломатической службе в украинском посольстве в Польше.

Там занимался вопросами сотрудничества украинских пограничников с польскими коллегами.

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Поплатился за верность Украине

Валерий Куриков сплотил в Симферополе вокруг себя семьи военнослужащих, которые оставались верными присяге. Он помогал им выбраться на материк. Также он обеспечил сохранность и передачу ценной служебной информации.

Когда российский спецназ захватил здание Азово-Черноморского регионального управления пограничников, генерала силой повалили во время совещания. За неповиновение пятеро оккупантов вынесли его с креслом за пределы воинской части.

Поскольку служащий имел активную проукраинскую позицию, бывшие подчиненные на прощание поиздевались над ним. На админгранице Крыма ему устроили, как они выразились, "жесткий шмон". Детали этого происшествия не разглашают.