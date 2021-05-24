Журналистам о происшествии рассказали анонимные источники в правоохранительных органах. Они сказали, что инцидент произошел 24 мая в военной части на улице Инглези.
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Что известно о трагедии
- Военный покончил примерно в 07:30.
- Умерший – майор, которому примерно 41 год (родился в 1980 году).
- Мужчина выстрелил из табельного пистолета.
- Возможная причина такого поступка – проблемы в семье.
- Уже начали расследование по факту этого события.
- Его осуществляют под руководством военной прокуратуры.
- Госпогранслужба официально пока не прокомментировала этот инцидент.
Журналисты 24 канала пытались связаться с Южным региональным управлением Госпогранслужбы, а также с Одесским отрядом. Однако там не берут трубку. В полиции Одесской сказали, что не занимаются этим делом.