Журналистам о происшествии рассказали анонимные источники в правоохранительных органах. Они сказали, что инцидент произошел 24 мая в военной части на улице Инглези.

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Что известно о трагедии

Военный покончил примерно в 07:30.

Умерший – майор, которому примерно 41 год (родился в 1980 году).

Мужчина выстрелил из табельного пистолета.

Возможная причина такого поступка – проблемы в семье.

Уже начали расследование по факту этого события.

Его осуществляют под руководством военной прокуратуры.

Госпогранслужба официально пока не прокомментировала этот инцидент.

Журналисты 24 канала пытались связаться с Южным региональным управлением Госпогранслужбы, а также с Одесским отрядом. Однако там не берут трубку. В полиции Одесской сказали, что не занимаются этим делом.

Обратите внимание! В Кировоградской области 26 апреля парень вернулся из армии и совершил самоубийство. До этого он записал прощальное видео. Там погибший рассказал о том, кого винить в доведении до самоубийства.