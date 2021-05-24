В Одессе покончил с собой пограничник: застрелился с табельного пистолета

В Одессе покончил с собой пограничник. Он выстрелил себе в голову из пистолета. Инцидент произошел в рабочем кабинете мужчины.

Журналистам о происшествии рассказали анонимные источники в правоохранительных органах. Они сказали, что инцидент произошел 24 мая в военной части на улице Инглези.

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Что известно о трагедии

Военный покончил примерно в 07:30.

Умерший – майор, которому примерно 41 год (родился в 1980 году).

Мужчина выстрелил из табельного пистолета.

Возможная причина такого поступка – проблемы в семье.

Уже начали расследование по факту этого события.

Его осуществляют под руководством военной прокуратуры.

Госпогранслужба подтвердила "7 телеканалу", что это случилось.

Однако там сказали только то, что нашли тело.

Журналисты 24 канала пытались связаться с Южным региональным управлением Госпогранслужбы, а также с Одесским отрядом, чтобы узнать больше деталей. Однако там не берут трубку. В полиции Одесской сказали, что не занимаются этим делом.