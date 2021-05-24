В Одессе покончил с собой пограничник: застрелился с табельного пистолета

24 мая 2021 , 08:45
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Источник:

ТСН

В Одессе покончил с собой пограничник. Он выстрелил себе в голову из пистолета. Инцидент произошел в рабочем кабинете мужчины.

Журналистам о происшествии рассказали анонимные источники в правоохранительных органах. Они сказали, что инцидент произошел 24 мая в военной части на улице Инглези.

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Что известно о трагедии

  • Военный покончил примерно в 07:30.
  • Умерший – майор, которому примерно 41 год (родился в 1980 году).
  • Мужчина выстрелил из табельного пистолета.
  • Возможная причина такого поступка – проблемы в семье.
  • Уже начали расследование по факту этого события.
  • Его осуществляют под руководством военной прокуратуры.
  • Госпогранслужба подтвердила "7 телеканалу", что это случилось.
  • Однако там сказали только то, что нашли тело.

Журналисты 24 канала пытались связаться с Южным региональным управлением Госпогранслужбы, а также с Одесским отрядом, чтобы узнать больше деталей. Однако там не берут трубку. В полиции Одесской сказали, что не занимаются этим делом.

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Автор: Олександр Марчак