В Одессе поймали иностранных киллеров, которые хотели убить одного из главарей наркокартеля

26 мая в одном из районов Киева пытались застрелить иностранца. Оказалось, что он причастен к наркокартелю. Нападающих, которые отчаянно хотели убежать, поймали аж в Одессе.

Пострадавшего с огнестрельными ранениями доставили в больницу, сообщают в пресс-службе Нацполиции. Уже вскоре четырех фигурантов дела, которые взялись за наемное убийство, задержали в Одессе.

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Основными версиями покушения на убийство является преступная деятельность потерпевшего, возможен передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, которые контролируют наркотрафик, –

сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Как произошло нападение

26 мая на территории элитного жилого комплекса "Новопечерские Липки" в Киеве произошла стрельба. Двое мужчин выстрели в иностранца 5 раз, сели в авто и уехали. Через несколько сотен метров они подожгли машину, чтобы уничтожить улики. На видео с камер наблюдения было видно, что стрелков рядом ждали сообщники.



​Все доказательства должны были сгореть в машине, по плану киллеров

Свое преступление убийцы планировали почти целый месяц: в начале мая фигуранты приехали в Украину, заранее приобрели авто и оружие. Потом организовали слежку за будущей жертвой и ее семьей.

Определившись с датой убийства, киллеры ожидали потерпевшего возле его дома. В конце концов совершили преступление, сели в авто, начали снимать верхнюю одежду, которую бросили в авто. Затем раздался взрыв и машина вспыхнула.

Смотрите момент вспышки авто на видео с камер наблюдения

Кто потерпевший?

Потерпевшим является гражданин Черногории, который находится в международном розыске. Он является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики в Европу.



Этого мужчину пытались убить иностранные киллеры

Основными версиями покушения на убийство является преступная деятельность потерпевшего, возможен передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, которые контролируют наркотрафик,

– сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Как сообщает Детектив.инфо, пострадавшим является Питер Радуй Знице. Он "с очень высокой долей вероятности имеет отношение к одному из враждующих между собой мощных балканских наркокартелей".

Кого и как задержали

Это граждане Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство.

После нападения в Киеве, четыре злоумышленника сели в авто направились в сторону Одесской области. Затем они планировали за пределами пунктов таможенного контроля пересечь границу Украины с Молдовой.



Нападающие сопротивлялись и не хотели сдаваться

Утром при въезде в Одессу целый конвой стражей порядка из рядов Департамента стратегических расследований, уголовного розыска, главного следственного управления, полиции Одесской области и КОРД задержали четырех человек. При этом злоумышленники оказывали сопротивление и пытались скрыться, рассказал начальник Нацполиции Игорь Клименко.

Сейчас фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.

Уголовное производство расследуется по части 2 статьи 15 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.