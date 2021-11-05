С целью задержания мужчины, совершившего смертельное ДТП в Одессе, в действие ввели специальную полицейскую операцию "Перехват".

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Авто злоумышленника обнаружили и самого водителя – нет

Поздно вечером 4 ноября сотрудники патрульной полиции обнаружили автомобиль, на котором водитель наехал на молодых людей, на улице Лунина. После этого операцию "Перехват" сняли. Однако все еще продолжается розыск самого злоумышленника.



Авто злоумышленника обнаружили на улице Лунина / Фото Нацполции

Смертельное ДТП в Одессе: что известно

В Одессе, на Адмиральском проспекте 4 ноября мужчина на машине Opel наехал на 15-летнюю девушку и 21-летнего парня. От полученных травм девушка скончалась на места, парня с переломом ноги госпитализировали.

По предварительной информации, на людей водитель легковушки наехал на пешеходном переходе. С места ДТП водитель скрылся.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

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