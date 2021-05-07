Взрывотехники изъяли боеприпас и направили его на экспертизу. Правоохранители устанавливают детали этого инцидента.

Предыстория В Одессе на газовой трубе дома обнаружили растяжку с гранатой, – СМИ

Что известно о боеприпасе

К газовой трубе неизвестные прикрепили боевую гранату РГД-5, а от чеки ко входной двери протянули леску.

граната у житловому будинку Одеса
Демонтированный боеприпас / Фото Нацполиция

"Подарок" от неизвестных обнаружили жители многоэтажки поздно вечером.

Одеса знайшли гаранату в житловому будинку примотану до газової труби
Место инцидента / Фото Нацполиция

Правоохранители возбудили уголовное дело по 2 статьям:

  • Террористический акт.
  • Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Если злоумышленников найдут, им грозит до 10 лет заключения.

Комментарий о деле от полиции: видео 

 