Взрывотехники изъяли боеприпас и направили его на экспертизу. Правоохранители устанавливают детали этого инцидента.
Предыстория В Одессе на газовой трубе дома обнаружили растяжку с гранатой, – СМИ
Что известно о боеприпасе
К газовой трубе неизвестные прикрепили боевую гранату РГД-5, а от чеки ко входной двери протянули леску.
Демонтированный боеприпас / Фото Нацполиция
"Подарок" от неизвестных обнаружили жители многоэтажки поздно вечером.
Место инцидента / Фото Нацполиция
Правоохранители возбудили уголовное дело по 2 статьям:
- Террористический акт.
- Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Если злоумышленников найдут, им грозит до 10 лет заключения.
Комментарий о деле от полиции: видео