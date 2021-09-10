В сети выложили два видео, на которых виден разговор водителя с полицейским и задержание. Об этом сообщили 10 сентября. В полиции еще не предоставили официальную информацию.

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Не хотел показывать документы

На первой записи видно, как полицейский говорит водителю выйти из авто. Он говорит, что тот превысил скорость. Радар зафиксировал 73 километра в час.

Обратите внимание! Максимальная разрешенная скорость в городах – 50 километров в час, а в пешеходной или жилой зоне – 20 километров в час.

Водитель сказал, что он не превышал скорость, а радар не исправен. Он отказался выходить из авто и показывать документы. Между патрульным и мужчиной возник спор.

Водитель ехал со скоростью 73 километра в час: видео с телеграма "Ху**ая Одесса"

На втором видео видно, как двое полицейских силой задерживают мужчину. Один из них держал водителя за шею, от чего ему было трудно дышать. Впоследствии к ним присоединился еще один патрульный, который надевал мужчине наручники.

Позже на лице водителя появилась кровь. Вероятно, он поранился об асфальт, ведь полицейские прижали мужчину к земле. Чем закончилась история – не известно.

Как полицейские жестоко задерживали водителя за нарушение ПДД: видео с телеграма "Ху**ая Одесса"