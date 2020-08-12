В Одессе посетители супермаркета подрались из-за маски: курьезное видео
В супермаркете в Одессе посетители устроили драку. Причиной конфликта стало отсутствие маски у одного из мужчин. По предварительной информации, никто не пострадал.
Мужчине, который был без маски, сделали замечание. Началась словесная перепалка, а потом все переросло в драку. Видео конфликта опубликовала очевидец Саша Юрченко в фейсбуке.
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Инцидент произошел в магазине торговой сети "Таврия В" на улице Средней.
На видео видно, как один мужчина повалил другого на пол, нанеся ему несколько ударов. Два человека пытались их разнять. У одного участника конфликта порвалась футболка, другой остался без обуви. Во время драки было много нецензурных слов.
По информации местных СМИ, никто не пострадал. Полицию также не вызывали.
В Одессе посетители супермаркета подрались из-за маски: много нецензурной лексики – смотрите видео