В супермаркете в Одессе посетители устроили драку. Причиной конфликта стало отсутствие маски у одного из мужчин. По предварительной информации, никто не пострадал.

Мужчине, который был без маски, сделали замечание. Началась словесная перепалка, а потом все переросло в драку. Видео конфликта опубликовала очевидец Саша Юрченко в фейсбуке.

Интересно: Пьяный водитель избил полицейского в Одесской области: что ему теперь грозит

Инцидент произошел в магазине торговой сети "Таврия В" на улице Средней.

На видео видно, как один мужчина повалил другого на пол, нанеся ему несколько ударов. Два человека пытались их разнять. У одного участника конфликта порвалась футболка, другой остался без обуви. Во время драки было много нецензурных слов.

По информации местных СМИ, никто не пострадал. Полицию также не вызывали.

Ношение маски в общественных местах и ​​транспорте является обязательным условием карантина, даже в зеленой зоне. То есть в регионах, где нет значительного распространения коронавируса.

В Одессе посетители супермаркета подрались из-за маски: много нецензурной лексики – смотрите видео