Берег покрыт зеленой "кашей": обнародовали ужасное видео моря в Одессе
26 июля 2021 , 12:17Читати новину українською
Источник:24 канал
Прибрежная линия Одессы покрылся толстым слоем вещества, которое похоже на зеленый мох. Из-за этого там не рекомендуют купаться.
Это подтверждает видео с пляжа, которое обнародовали в местных телеграм-каналах. Оно появилось вечером 25 июля.
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Вода также позеленела
На этих кадрах видно, что к берегу прибило множество мелких водорослей. Ими покрыты минимум несколько метров песка.
В самом море также много растительности. Из-за этого вода кажется зеленой. В подписи к видео говорится, что людей призывают не заходить в воду, так как это может быть опасно.
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