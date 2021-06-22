В Одессе "позеленело" море: попало слишком много мусора – видео, фото

Море возле Одессы окрасилось в оливково-зеленый цвет. Это случилось из-за обилия мусора и отходов. Его туда принесли обильные дожди, которые были в городе накануне.

Об этом сообщили 21 июня. Также обнародовали видео с коптера, на котором видно, что море окрасилось вдоль всего побережья.

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Почему море "позеленело"

Такое явление можно наблюдать благодаря цветению цианобактерий Aphanizomenon flos-aquae. Сейчас для этого наиболее благоприятные условия:

морская вода с температурой более 19-20 градусов.

низкая соленость.

наличие большого количества различных органических веществ.

Такие же цветения были в 2015, 2019 и 2020 годах. В такие периоды специалисты не рекомендуют купаться, так как это может повредить здоровью.

Море, позеленело с высоты птичьего полета / Фото "Одесского курьера"