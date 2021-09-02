Праздничный концерт в честь Дня города состоялся на Приморской улице. Он начался с исполнения гимна Украины оркестром Военно-морских сил.
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День города в Одессе
Зрители до отказа заполнили площадь возле Потемкинской лестницы: в прямом смысле там не было, где яблоку упасть. Первым с поздравлениями выступил губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий.
Следующим в образе авантюриста в жилетке и кепке вроде "острых козырьков" выступил мэр Одессы Геннадий Труханов. Он начал обращение на украинском языке, а после поздравления спел дуэтом с ведущим праздника – шоуменом Потапом. Он исполнил припев из песни "Ах, Одесса".
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Во время торжеств отметили олимпийскую чемпионку – каратистку Анжелику Терлюгу. От мэрии и неизвестных благотворителей спортсменке вручили ключи от квартиры.
Впоследствии начался праздничный концерт. Первой выступала итальянская певица In-Grid, впоследствии рэпер Потап. Также для одесситов и гостей города выступили оркестр Hardi с хитами группы Queen, группы Mozgi, дуэт Artik & Asti.
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