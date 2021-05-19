Утром преступники выпустили свою жертву, чтобы он успел собрать необходимую сумму. А тот обратился в полицию.

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Что известно об инциденте в Одессе

Схему устроили трое одесситов 22, 24 и 33 лет. Они схватили свою жертву возле многоэтажки на Николаевской дороге. В квартире они его связали и держали всю ночь.



Один из задержанных / Фото Нацполиция

Утром преступники дали молодому человеку 3 часа для сбора необходимой суммы. Чтобы достичь лучшего эффекта и мотивировать жертву – запугали расправой над его семьей, если тот не принесет деньги.

Действия провели правоохранители

После обращения гражданина, он вместе с правоохранителями поехали на квартиру, где его держали.



Полицейский дежурной части / Фото Нацполиции

Там полицейские задержали одного из преступников.

Еще двух – остановили на трассе, когда они пытались убежать.

Следователи завели дело по 2 статьям уголовного кодекса.

За содеянное мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержание преступников: видео