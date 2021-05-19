Утром преступники выпустили свою жертву, чтобы он успел собрать необходимую сумму. А тот обратился в полицию.
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Что известно об инциденте в Одессе
Схему устроили трое одесситов 22, 24 и 33 лет. Они схватили свою жертву возле многоэтажки на Николаевской дороге. В квартире они его связали и держали всю ночь.
Один из задержанных / Фото Нацполиция
Утром преступники дали молодому человеку 3 часа для сбора необходимой суммы. Чтобы достичь лучшего эффекта и мотивировать жертву – запугали расправой над его семьей, если тот не принесет деньги.
Действия провели правоохранители
- После обращения гражданина, он вместе с правоохранителями поехали на квартиру, где его держали.
Полицейский дежурной части / Фото Нацполиции
- Там полицейские задержали одного из преступников.
- Еще двух – остановили на трассе, когда они пытались убежать.
- Следователи завели дело по 2 статьям уголовного кодекса.
- За содеянное мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Задержание преступников: видео