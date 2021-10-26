Об этом инциденте на улице Александра Невского сообщили 26 октября. Подозреваемый выходец из Закавказья уже находится в следственном изоляторе.

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Поссорились из-за коробок

Правоохранители установили, что прохожий начал ссориться с 53-летним мужчиной, потому что тот оставил на пешеходной зоне ящики. Вероятно, он расставил там товар, чтобы привлекать клиентов.

Продавец не был готов идти на компромисс, поэтому схватился за молоток. Впоследствии травмированного мужчину забрала скорая. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Молоток, которым били мужчину / Фото Нацполиции

Как за такое могут наказать

Правоохранители объявили продавцу овощей подозрение по статье о нанесении тяжких телесных повреждений. Если вину иностранца смогут доказать в суде, он отправится в тюрьму на срок от 5 до 8 лет.

Другое событие раньше

14 октября произошел конфликт продавщиц мясного корпуса рынка Черноморска Одесской области. На видео инцидента заметно, что одна из женщин подбежала к другой и начала резать оппонентку ножом.

Туда сразу вызвали медиков и скорую. Пострадавшую немедленно забрали в больницу для оказания первой медицинской помощи. А злоумышленницу задержали и увезли выяснять обстоятельства.