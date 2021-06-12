В Одессе прогремел мощный взрыв: видео

В Одессе в субботу, 12 июня, взорвался трансформатор на улице Транспортной. В результате инцидента без света и воды остался ряд жилых домов. Электроснабжения восстановили лишь поздно вечером.

На место происшествия прибыли пожарные. Информации о пострадавших пока, к счастью, нет.

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Были обесточены дома на таких улицах:

Сегедской;

Фонтанской;

Пироговской.

Кроме того, без света остался Проспект Шевченко и Итальянский бульвар.

Детали инцидента

В результате взрыва была обесточена насосная станция "Главная". Кроме того, не было связи с кол-центром.

Могут быть перебои с водоснабжением в центральной части города и в Малиновском районе,

– говорится в сообщении.

Около 22:00 "ДТЭК Одесские электросети" сообщило о ликвидации последствий аварии. Работу всех трансформаторных подстанций возобновили.

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