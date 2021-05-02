В Одессе 2 мая проходит Марш защитников к годовщине трагических событий в 2014 году. В мероприятии принимают участие ветеранские и патриотические организации.

Марш защитников Одессы На событие пришли представители десятков организаций. В частности, Veterans Hub Odesa, "Информационное сопротивление – Юг", "Национальное сопротивление", партия "Национальный корпус" и другие. Читайте также Годовщина трагедии в Одессе: полиция охраняет Куликово поле и Соборную площадь Участники Марша пройдут по центральным улицам Одессы по маршруту от Соборной площади до парка Шевченко. Марш защитников Одессы: смотрите видео События в Одессе 2 мая 2014 года: коротко В Одессе 2 мая 2014 года состоялись массовые столкновения украинских и пророссийских активистов. На Греческой улице и площади погибли шесть человек.

Еще 42 стали жертвами пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

С тех пор 2 мая в Одессе акции проходят на Греческой площади и возле Дома профсоюзов.

Расследование дел об этих событиях продолжается медленно. В частности, в сентябре 2017 года 19 пророссийских активистов были оправданы.

Еще четверо признали себя виновными в массовых беспорядках и получили условные сроки.