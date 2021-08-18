В Одессе проходит репетиция к параду на День Независимости: видео с места события

На День Независимости в Одессе состоится военно-морской парад. В сети опубликовали видео с репетиции.

Соответствующие фото и видео опубликовали 18 августа. Накануне Военно-Морские Силы Украины сообщили, что репетиции будут проходить с 18 по 24 августа.

Интересно Пограничники рассказали, сколько людей пересекли украинскую границу за 30 лет независимости

Активно готовятся

Вблизи Одесского залива тренируются все виды войск. На пляже "Ланжерон" проводит репетицию военный оркестр. На записи видно, как музыканты играют на инструментах, а рядом за этим наблюдают люди, которые пришли отдохнуть на пляж.

Как в Одессе готовятся ко Дню Независимости: смотрите видео

Также на видео видны военные корабли и самолеты, которые тоже тренируются к праздничному параду на День Независимости.

В Одессе 24 августа будет военно-морской парад ко Дню Независимости. В ВМС Украины говорят, что будет торжественное прохождение боевых кораблей и судов, пролет авиации. Также состоится воздушный и морской показ оружия и военной техники Вооруженных Сил Украины и иностранных партнеров.

В аэропорту проходит репетиция поднятия государственного флага. Отмечают, что это происходит в рамках программы президента.



Репетиция поднятия флага в Одессе / Скриншот из Instagram сделал телеграм "Одесса как она есть"