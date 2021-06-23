Валилась с ног: в Одессе прохожих шокировало поведение девушки, которая гуляла с ребенком

В одесском парке прохожие заметили молодую девушку с маленьким ребенком, которая гуляла в странном состоянии. Женщина постоянно нависала над малышом и валилась с ног.

Так, женщина еле держалась на ногах. Видео опубликовали в одном из телеграм-каналов.

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Девушка стояла у качели и наклонялась к ребенку. Малыш кричал. Очевидцы вызвали полицию, но пока они приехали, девушка забрала ребенка и ушла.

Что было с девушкой

Пользователи в сети предполагают, что молодая мама устала от недосыпа. Однако также выдвигают версии, что она находилась под действием наркотических веществ.

Странное поведение девушки, смотрите видео:

Реакция пользователей

Нужно не снимать, а вызывать скорую и полицию. Трудно подобрать слова.

Я представляю, что дома происходит

Я вижу на видео лишь то что, молодая мать спит на ходу. Может она просто не высыпается, из-за того что не кому ей помочь с малолетним ребенком.