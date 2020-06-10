В Одессе обвалилась часть столетнего дома: фото, видео
Около трех ночи в Одессе на улице Ясной произошел обвал дома, который построили в 1912 году. Разбор строительных конструкций пока не проводят из-за устойчивого запаха газа в воздухе.
Обвалилась 10-квартирная четырехэтажка неподалеку от городского пляжа. Во время происшествия в доме находились 24 жителя, сообщают в пресс-службе ГСЧС.
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Обвал дома: подробности
Именно в разрушенной части дома расположена половина дома – 5 квартир. На момент чрезвычайной ситуации в них жили четыре семьи.
Около трех ночи обвалилась угловая часть дома с 1-го по 4-й этаж, в то же время крыша и чердак уцелели. Однако существует угроза дальнейшего обвала фрагментов здания.
В результате обвала повредило газовую трубу, однако место разрушения не выявлено. Работы по разбору строительных конструкций не проводят из-за наличия в воздухе запаха газа.
Развернут штаб по ликвидации аварии, на месте работают 33 спасателя.
В Одессе обвалился дом / Фото ГСЧС
Пострадавшие во время эвакуации
Во время эвакуации получил травмы житель одной из квартир, которого забрали в больницу По предварительной информации спасателей, других пострадавших нет.
Весь дом уже обесточен, сейчас проводят расчистку засыпанного колодца для отключения здания от газа.
В Одессе обвалилась часть дома – смотрите видео очевидцев
Арсен Аваков в своем твиттере сообщил, что по состоянию на 6 утра жертв под завалами нет.
Где именно произошел обвал – смотрите карту
Обвалы в Одессе
В течение последнего месяца это уже третье обвалившееся здание в Одессе.
- 18 мая пострадало здание на Торговой,
- 21 мая – на улице Среднефонтанской.
В обоих случаях, к счастью, не было погибших, однако оба здания значительно разрушились.
Об обвале на Торговой
18 мая частично обрушился дом на Торговой – с первого по третий этаж. Это был памятник архитектуры 1890 года, частично повреждены внутри были три квартиры. Среди вероятных причин обвала – капитальный ремонт соседних зданий, где когда-то были городские бани. На участке на момент обвала соседнего дома уже были разрушены прежние помещения и даже начали рыть котлован.
Об обвале на Среднефонтанской
Через несколько дней после первой чрезвычайной ситуации обвалился фасад и крыша двухэтажного жилого дома на Среднефонтанской, 29. Как и в первом случае, по соседству с обвалившимся домом проводили строительство. Во время обвала никто из жильцов не пострадал.