Около трех ночи в Одессе на улице Ясной произошел обвал дома, который построили в 1912 году. Разбор строительных конструкций пока не проводят из-за устойчивого запаха газа в воздухе.

Обвалилась 10-квартирная четырехэтажка неподалеку от городского пляжа. Во время происшествия в доме находились 24 жителя, сообщают в пресс-службе ГСЧС.

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Обвал дома: подробности

Именно в разрушенной части дома расположена половина дома – 5 квартир. На момент чрезвычайной ситуации в них жили четыре семьи.

Около трех ночи обвалилась угловая часть дома с 1-го по 4-й этаж, в то же время крыша и чердак уцелели. Однако существует угроза дальнейшего обвала фрагментов здания.

В результате обвала повредило газовую трубу, однако место разрушения не выявлено. Работы по разбору строительных конструкций не проводят из-за наличия в воздухе запаха газа.

Развернут штаб по ликвидации аварии, на месте работают 33 спасателя.

В Одессе обвалился дом / Фото ГСЧС

Пострадавшие во время эвакуации

Во время эвакуации получил травмы житель одной из квартир, которого забрали в больницу По предварительной информации спасателей, других пострадавших нет.

Весь дом уже обесточен, сейчас проводят расчистку засыпанного колодца для отключения здания от газа.

В Одессе обвалилась часть дома – смотрите видео очевидцев

Арсен Аваков в своем твиттере сообщил, что по состоянию на 6 утра жертв под завалами нет.

Обвал 4-х этажного дома в Одессе на Французком бульваре.

25 человек выведены из под завалов. Сильный запах газа. Жертв на этот момент нет.

На месте работают спасатели и полиция. pic.twitter.com/no1ReQas7m — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 10, 2020

Где именно произошел обвал – смотрите карту

Обвалы в Одессе

В течение последнего месяца это уже третье обвалившееся здание в Одессе.

18 мая пострадало здание на Торговой,

пострадало здание на Торговой, 21 мая – на улице Среднефонтанской.

В обоих случаях, к счастью, не было погибших, однако оба здания значительно разрушились.

Об обвале на Торговой

18 мая частично обрушился дом на Торговой – с первого по третий этаж. Это был памятник архитектуры 1890 года, частично повреждены внутри были три квартиры. Среди вероятных причин обвала – капитальный ремонт соседних зданий, где когда-то были городские бани. На участке на момент обвала соседнего дома уже были разрушены прежние помещения и даже начали рыть котлован.

Об обвале на Среднефонтанской

Через несколько дней после первой чрезвычайной ситуации обвалился фасад и крыша двухэтажного жилого дома на Среднефонтанской, 29. Как и в первом случае, по соседству с обвалившимся домом проводили строительство. Во время обвала никто из жильцов не пострадал.