В Одессе в ДТП пострадал ребенок: фото
Источник:Патрульная полиция Одесской области
На проспекте Шевченко в Одессе произошло серьезное ДТП. Столкнулись два авто: Mercedes и Land Rover. В результате аварии пострадала водитель Mercedes и ее несовершеннолетний пассажир.
Инцидент произошел 2 июля утром. В сети выложили фото с места происшествия.
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Детали ДТП
Водитель Mercedes не рассчитала, что ее маневр будет небезопасным и въехала в Land Rover. Пока не известно, в каком состоянии женщина. О том, как чувствует себя ее несовершеннолетний пассажир также не сообщают.
Однако есть информация, что пострадавшие сейчас в больнице. Причины ДТП выясняет следствие.
В Одессе водитель Mercedes вызвала ДТП / Фото патрульной полиции Одесской области
В авто Land Rover никто не пострадал / Фото патрульной полиции Одесской области
Последние ДТП, в которые попадали несовершеннолетние
- 2 августа на Полтавщине в ДТП травмировались 10 человек, среди них – 6 детей. Столкнулись легковушка и переполненный людьми микроавтобус. Самому маленькому травмированному всего 1 год. Сейчас они все в больнице.
- Под Киевом 30 июля Opel влетел в пешеходов. В ДТП погиб 10-летний мальчик и 60-летний мужчина.
- На Днепропетровщине 29 июля столкнулись 4 автомобиля. Как следствие, пострадали 4 человека. Среди травмированных есть дети 5 и 13 лет.