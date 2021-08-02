В Одессе в ДТП пострадал ребенок: фото

2 августа 2021 , 16:21
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Патрульная полиция Одесской области

На проспекте Шевченко в Одессе произошло серьезное ДТП. Столкнулись два авто: Mercedes и Land Rover. В результате аварии пострадала водитель Mercedes и ее несовершеннолетний пассажир.

Инцидент произошел 2 июля утром. В сети выложили фото с места происшествия.

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Детали ДТП

Водитель Mercedes не рассчитала, что ее маневр будет небезопасным и въехала в Land Rover. Пока не известно, в каком состоянии женщина. О том, как чувствует себя ее несовершеннолетний пассажир также не сообщают.

Однако есть информация, что пострадавшие сейчас в больнице. Причины ДТП выясняет следствие.


В Одессе водитель Mercedes вызвала ДТП / Фото патрульной полиции Одесской области


В авто Land Rover никто не пострадал / Фото патрульной полиции Одесской области

Последние ДТП, в которые попадали несовершеннолетние

  • 2 августа на Полтавщине в ДТП травмировались 10 человек, среди них – 6 детей. Столкнулись легковушка и переполненный людьми микроавтобус. Самому маленькому травмированному всего 1 год. Сейчас они все в больнице.
  • Под Киевом 30 июля Opel влетел в пешеходов. В ДТП погиб 10-летний мальчик и 60-летний мужчина.
  • На Днепропетровщине 29 июля столкнулись 4 автомобиля. Как следствие, пострадали 4 человека. Среди травмированных есть дети 5 и 13 лет.

 

Автор: Марта Кушка