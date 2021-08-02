В Одессе в ДТП пострадал ребенок: фото

На проспекте Шевченко в Одессе произошло серьезное ДТП. Столкнулись два авто: Mercedes и Land Rover. В результате аварии пострадала водитель Mercedes и ее несовершеннолетний пассажир.

Инцидент произошел 2 июля утром. В сети выложили фото с места происшествия.

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Детали ДТП

Водитель Mercedes не рассчитала, что ее маневр будет небезопасным и въехала в Land Rover. Пока не известно, в каком состоянии женщина. О том, как чувствует себя ее несовершеннолетний пассажир также не сообщают.

Однако есть информация, что пострадавшие сейчас в больнице. Причины ДТП выясняет следствие.



В Одессе водитель Mercedes вызвала ДТП / Фото патрульной полиции Одесской области



В авто Land Rover никто не пострадал / Фото патрульной полиции Одесской области

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