В Одессе поезд врезался в грузовик: видео и фото

На Дальницкой на переезде в Одессе поезд въехал в фуру с прицепом. По информации местных телеграм-каналов, от удара грузовик влетел еще в две легковушки. Никто из людей не пострадал.

Столкновение произошло 11 июля. Пока полиция не предоставляет официальной информации об инциденте. В сети очевидцы публикуют фото и видео.

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Детали ДТП

Очевидцы говорят, что авария была несильной, поэтому никто не пострадал. После столкновения образовались сильные заторы. По информации телеграма 8NEWS, возникли проблемы в движении на улицах: Столбовая, Кустанайская, Степная и Проселочная.



В ДТП в Одессе попал грузовик и поезд / Фото с телеграма "8NEWS"

Как сообщает "УСІ", перед переездом скопились авто. Когда шлагбаум начали открывать, все транспортные средства не успели переехать. Работник железной дороги сигналил водителю фуры, чтобы тот остановился. Однако он не успел среагировать и задел грузовик.



К счастью, никто из людей не пострадал / Фото "УСІ"

Поезд влетел в грузовик в Одессе: смотрите видео

Также СМИ добавляют комментарий водителя фуры, где он отмечает, что он не знал, как действовать. Впереди него была пробка, поэтому произошло столкновение.

Мне некуда было деваться, впереди была пробка. Поезд меня зацепил и отбросил на машины. А сейчас у меня хотят забрать права,

– говорит водитель.

В сообщении пишут, что переезд уже открыли. Водителю поезда удалось отъехать назад.



Хотя переезд уже открыли, на многих улицах пробки / Фото "ВСЕ"

В Одессе поезд въехал в фуру: видео