Детали жуткого ДТП

Водитель автомобиля BMW превысил скорость. Он не справился с управлением и влетел в столб. Трагедия произошла около 5 часов утра.

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На видео момента ДТП видно, как автомобиль въехал в лужу на перекрестке, после чего его начало заносить в разные стороны. Далее BMW на большой скорости врезался в столб со светофором.

Автомобиль моментально разорвался на 2 части – багажник и передние сиденья.

Смотрите видео момента столкновения авто со столбом: 18+

Что известно о жертвах

В результате аварии погибли 2 человека:

34-водитель;

16-летний пассажир;

Смотрите видео с кадрами полностью разрушенного автомобиля:



В ДТП в Одессе погибли 2 человека / Фото "Думская"