Авто разорвало пополам: в Одессе случилось ужасное смертельное ДТП – видео 18+

В Одессе на улице Среднефонтанской утром 14 июня произошло ужасное ДТП. По предварительным данным, в результате аварии погибли 2 человека, среди которых несовершеннолетний.
Детали жуткого ДТП
Водитель автомобиля BMW превысил скорость. Он не справился с управлением и влетел в столб. Трагедия произошла около 5 часов утра.
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На видео момента ДТП видно, как автомобиль въехал в лужу на перекрестке, после чего его начало заносить в разные стороны. Далее BMW на большой скорости врезался в столб со светофором.
Автомобиль моментально разорвался на 2 части – багажник и передние сиденья.
Смотрите видео момента столкновения авто со столбом: 18+
Что известно о жертвах
В результате аварии погибли 2 человека:
- 34-водитель;
- 16-летний пассажир;
Смотрите видео с кадрами полностью разрушенного автомобиля:
В ДТП в Одессе погибли 2 человека / Фото "Думская"