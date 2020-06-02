Утром 2 июня в магазин тканей на промтоварном рынке Одессы зашли неизвестные мужчины в масках. Они сделали несколько выстрелов и скрылись.

Неизвестные стреляли из травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения, сообщила пресс-служба полиции в фейсбуке. Двое мужчин пострадали, им оказывается медицинская помощь.

Сами же правонарушители сели в свои автомобили и уехали.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Новость дополняется.

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