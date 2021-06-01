В Одессе бесследно исчез начальник штаба Морской охраны Алексей Чертков

Утром 1 июня бесследно исчез начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков. Он вышел из своего дома, но в месте назначения так и не появился.

Эту информацию официально подтвердили в пресс служба ГПСУ. Сейчас месторасположение Черткова неизвестно.

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Как известно, начальник штаба Морской охраны в 6:30 вышел из своего дома в Одессе на работу. Однако в часть так и не прибыл. К его поискам привлечены все компетентные органы, в частности военная контрразведка СБУ.

Пограничники также ведут поиски собственными силами.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении офицера, просьба позвонить на 102 или по телефонам, а также



В Одессе пропал начальник штаба Морской охраны Алексей Чертков / Фото "Думская"