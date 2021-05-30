На конкурс съехались участники из разных городов Украины. В целом желающих "подымить" трубку на выдержку и время оказалось 40 человек.
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Чемпионат по курению трубки
Участие в чемпионате приняли 40 человек из разных городов Украины. Победил в соревновании киевлянин Константин: он курил трубку в течение 1 часа 36 минут.
По его словам, мировой рекорд по медленному курению трубки составляет 3 часа и 30 минут. Соревнования для него – повод собраться и пообщаться с единомышленниками.
Победитель чемпионата по курению трубки / Фото УСИ.online
Это тренировка и умение управлять огоньком. Существует мнение, что если человек медленно курит трубку, он наносит минимальный вред себе, и плюс есть хорошие сорта табака, которые только при медленном курении открывают полноту вкуса,
– рассказал победитель Константин.
На конкурс приехали 40 участников / Фото УСИ.online
На прошлом чемпионате первое место с результатом 1 час 29 минут заняла одесская журналистка и поэтесса Тая Найденко.
Прошлогодняя победительница Тая Найденко / Фото УСИ.online
Что известно о чемпионате по курению трубки
Данные на основе Википедии
- Открытый чемпионат Украины по медленному курению трубки – вид соревнования среди трубокуров Украины.
- К нему допускают всех желающих представителей клубов, входящих в состав Ukrainian Pipe Clubs Association (Украинская ассоциация клубов трубокуров).
- Проводят чемпионат согласно мировому регламенту CIPC.
- Смысл соревнования – как можно дольше курить трубку, не допуская ее затухания.
- Все участники соревнования получают одинаковые трубки, равное количество одинакового табака и одинаковые тамперы.