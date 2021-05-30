В Одессе провели чемпионат Украины по курению трубки

В Украине провели чемпионат по медленному курению трубки. Такие соревнования проводятся уже в четырнадцатый раз.

На конкурс съехались участники из разных городов Украины. В целом желающих "подымить" трубку на выдержку и время оказалось 40 человек.

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Чемпионат по курению трубки

Участие в чемпионате приняли 40 человек из разных городов Украины. Победил в соревновании киевлянин Константин: он курил трубку в течение 1 часа 36 минут.

По его словам, мировой рекорд по медленному курению трубки составляет 3 часа и 30 минут. Соревнования для него – повод собраться и пообщаться с единомышленниками.



Победитель чемпионата по курению трубки / Фото УСИ.online

Это тренировка и умение управлять огоньком. Существует мнение, что если человек медленно курит трубку, он наносит минимальный вред себе, и плюс есть хорошие сорта табака, которые только при медленном курении открывают полноту вкуса,

– рассказал победитель Константин.



На конкурс приехали 40 участников / Фото УСИ.online

На прошлом чемпионате первое место с результатом 1 час 29 минут заняла одесская журналистка и поэтесса Тая Найденко.



Прошлогодняя победительница Тая Найденко / Фото УСИ.online

Что известно о чемпионате по курению трубки

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