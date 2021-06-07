Это случилось на улице Добровольского. Видео с места распространили в местных телеграм-каналах примерно в 14:30 часов 7 июня.
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- В подписи к видео предположили, что мужчина промышленный альпинист.
- В этот день он работал на 8-этажном доме.
- Однако падение произошло с высоты примерно 8 этажа.
- Об этом сообщил мужчина, который его нанял.
- Как именно это случилось, пока неизвестно.
- На видео рядом с потерпевшим стоит несколько человек.
- Впоследствии ему одели специальный воротник для фиксирования позиции шеи.
- После этого пострадавшего госпитализировали.
- Какое состояние мужчины – пока неизвестно.
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