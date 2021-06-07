Это случилось на улице Добровольского. Видео с места распространили в местных телеграм-каналах примерно в 14:30 часов 7 июня.

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Подробнее об этом инциденте

  • В подписи к видео предположили, что мужчина промышленный альпинист.
  • В этот день он работал на 8-этажном доме.
  • Однако падение произошло с высоты примерно 8 этажа.
  • Об этом сообщил мужчина, который его нанял.
  • Как именно это случилось, пока неизвестно.
  • На видео рядом с потерпевшим стоит несколько человек.
  • Впоследствии ему одели специальный воротник для фиксирования позиции шеи.
  • После этого пострадавшего госпитализировали.
  • Какое состояние мужчины – пока неизвестно.

В Одессе со стены многоэтажки упал работник: видео телеграм-канала "Ху***ая Одесса"