Сорвался со стены многоэтажки: в Одессе сильно травмировался промышленный альпинист – видео

В поселке Котовского в Одессе промышленный альпинист сорвался со стены высотки. Он получил серьезные травмы, однако выжил. Впоследствии обнародовали видео, на котором видно медиков, которые грузят мужчину на носилки.
Это случилось на улице Добровольского. Видео с места распространили в местных телеграм-каналах примерно в 14:30 часов 7 июня.
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Подробнее об этом инциденте
- В подписи к видео предположили, что мужчина промышленный альпинист.
- В этот день он работал на 8-этажном доме.
- Однако падение произошло с высоты примерно 8 этажа.
- Об этом сообщил мужчина, который его нанял.
- Как именно это случилось, пока неизвестно.
- На видео рядом с потерпевшим стоит несколько человек.
- Впоследствии ему одели специальный воротник для фиксирования позиции шеи.
- После этого пострадавшего госпитализировали.
- Какое состояние мужчины – пока неизвестно.
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