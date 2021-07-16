В Одессе ранили полицейского: его доставили в больницу
16 июля 2021 , 16:18Читати новину українською
Источник:телеграм "7 канала"
Сотрудник полиции получил ранение в Одессе. Его отвезли в областную больницу. Сейчас к полицейскому едет бригада хирургов из военного госпиталя.
Травмы серьезные, поскольку на место выехали хирурги, которые имеют опыт работы с ранеными в АТО. Об инциденте сообщили 16 июля.
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Изданию полиция подтвердила информацию. Однако ведомство пока не опубликовало официальные данные.
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