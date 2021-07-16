В Одессе ранили полицейского: его доставили в больницу

16 июля 2021 , 16:18
Читати новину українською

Источник:

телеграм "7 канала"

Сотрудник полиции получил ранение в Одессе. Его отвезли в областную больницу. Сейчас к полицейскому едет бригада хирургов из военного госпиталя.

Травмы серьезные, поскольку на место выехали хирурги, которые имеют опыт работы с ранеными в АТО. Об инциденте сообщили 16 июля.

Актуально Киевлянин стрелял в полицейского и гражданского: в каком состоянии раненые

Изданию полиция подтвердила информацию. Однако ведомство пока не опубликовало официальные данные.

Информация дополняется...

Автор: Олег Терещенко