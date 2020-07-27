Администрация морских портов Украины не исключает возможности порезки танкера Delfi прямо возле пляжа Дельфин.

Про це повідомив виконувач обов'язків директора АМПУ Олександр Голодницький, передає УНІАН.

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За його словами, зараз проходить нарада профільних експертів, які обговорюють можливі наслідки аварії. Також вирішується питання, у який спосіб зрештою танкер Delfi підніматимуть з мілини:

підійомом з подальшим буксируванням до порту,

розрізанням на місці аварії і вивезення частинами.

Він зазначив, що певного витоку нафтовмісних речовин з аварійного судна не уникнути за обох методів евакуації. Водночас, як уточнив чиновник, у разі порізки судна забруднення довкілля буде значнішим.

Представник турецької компанії пропонує розрізати судно на дві частини. Зрозумілий спосіб, але це різко. Вартість робіт – від мільйона доларів,

– сказав Голодницький.

Він підкреслив: розрізання судня – крайній випадок.

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