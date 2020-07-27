В Одессе рассматривают вариант, чтобы порезать танкер Delfi прямо на месте затопления
Администрация морских портов Украины не исключает возможности порезки танкера Delfi прямо возле пляжа Дельфин.
Про це повідомив виконувач обов'язків директора АМПУ Олександр Голодницький, передає УНІАН.
Нагадаємо З танкера Delfi в Одесі знову витекли нафтопродукти: оголошено надзвичайну ситуацію
За його словами, зараз проходить нарада профільних експертів, які обговорюють можливі наслідки аварії. Також вирішується питання, у який спосіб зрештою танкер Delfi підніматимуть з мілини:
- підійомом з подальшим буксируванням до порту,
- розрізанням на місці аварії і вивезення частинами.
Він зазначив, що певного витоку нафтовмісних речовин з аварійного судна не уникнути за обох методів евакуації. Водночас, як уточнив чиновник, у разі порізки судна забруднення довкілля буде значнішим.
Представник турецької компанії пропонує розрізати судно на дві частини. Зрозумілий спосіб, але це різко. Вартість робіт – від мільйона доларів,
– сказав Голодницький.
Він підкреслив: розрізання судня – крайній випадок.
Затонулий танкер Delfi біля Одеси: що треба знати
- Судно під молдовським прапором сіло на мілину і перекинулось в листопаді 2019-го через шторм.
- До 1 квітня 2020 року власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії, але не зробив цього.
- 21 червня з танкера стався витік палива, що спричинило забруднення води.
- Під час візиту до Одеси Володимир Зеленський обурився темпами ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Йому пообіцяли, що до 25 липня судно приберуть, але цього поки так і не сталось, незважаючи на три спроби його підняти.
- За словами власника судна, невдача трапилась через неякісні троси. Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що тепер операція з підняттям судна переходить під контроль Адміністрації морських портів.