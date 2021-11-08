В Одессе разоблачили крупное производство каннабиса: изъяли более 1000 кустов
Источник:полиция Одесской области
Правоохранители Одессы разоблачили группировку, которая занималась производством каннабиса. Следователи установили, что эти люди сбывали запрещенное растение большими партиями и в розницу.
У задержанных изъяли не только готовую "продукцию", но и более 1000 еще не обработанных кустов конопли. Об этом сообщили 8 ноября.
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Выращивали на поле товарища
Правоохранители установили, что этим наркобизнесом занимались 36-летний местный житель со своей 28-летней женой, а также их 42-летний знакомый.
Выращивали коноплю на полях самого старшего участника группы. После этого ею высушивали, измельчали и продавали в Одессе.
Во время обысков в домах злоумышленников нашли около 10 килограммов готового к продаже "товара". Также у них изъяли оборудование для его переработки и фасовки, а также деньги, вероятно, полученные от продажи наркотиков.
Что грозит за такое преступление
Всем фигурантам объявили подозрение по статье о незаконном производстве и изготовлении наркотических средств с целью сбыта. Она предусматривает от 9 до 12 лет тюрьмы.
Сейчас 2 мужчин поместили в СИЗО без права внесения залога. А вот женщину отпустили под личное обязательство, поскольку у нее малолетний ребенок. Она будет ожидать приговора под домашним арестом.
Что нашли во время обысков в помещениях / Фото Нацполиции