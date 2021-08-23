Флаг развернули в центре Одессы – на Потемкинской лестнице. В мероприятии приняли участие множество горожан.
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В Одессе развернули 30-метровый флаг
По случаю Дня государственного флага Украины в центре Одессы развернули 30-метровый желто-голубой флаг. В мероприятии приняли участие курсанты Военной академии Одессы и ВМС, множество горожан.
Флаг традиционно развернули на Потемкинской лестнице со стороны Приморской улицы. Под лозунги "Слава Украине" и сопровождение военного оркестра его пронесли по лестнице.
Мероприятие длилось около 40 минут. Участники периодически останавливались на лестнице и выкрикивали патриотические лозунги. Под 30-метровым флагом бегала детвора в вышиванках.
В Одессе развернули 30-метровый флаг / Фото "Суспильне. Одесса"
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На памятник Дюку надели уникальную вышиванку
Во время "Вышиванкового фестиваля" на памятник Дюку традиционно надели рубашку. Эту вышиванку готовили довольно долго, ведь она имеет сложный традиционный узор с современными элементами. Орнамент символизирует мир, благополучие и радость. Узор выполнили разноцветными нитями.
Когда на памятник надели вышиванку, прозвучали общие аплодисменты. По традиции, после того, как рубашку снимут, ее, как и все предыдущие, передадут на хранение в Центр украинской культуры на улице Польской.
На памятник Дюку надели уникальную вышиванку / Фото "Одесская жизнь"