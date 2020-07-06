За последние 3 месяца в Одессе обвалились три старинных дома. Например, в апреле днем обвалился дом на улице Нахимова. Тогда никто не пострадал, ведь прохожим в последний момент удалось перебежать дорогу на другую сторону. Общественный активист-эколог Владислав Балинский пояснил, что, прежде всего, это вызвано строительством жилых высотных зданий. Поэтому это и вызывает разрушение.

Об этой и других шокирующих ситуациях, участниками и свидетелями которых стали сами украинцы, а также самых резонансных видео, снятых пользователями социальных сетей, – в программе "Ти дивись!" на 24 канале.

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В Одессе регулярно обваливаются дома

После обвала дома в апреле на улице Нахимова прошло много времени, и в середине июня среди ночи обвалился жилой дом – на Французском бульваре. Во время эвакуации травмировался житель одной из квартир, которого забрали в больницу.

Жители дома рассказали, что около 3 ночи вдруг услышали, что дом трещит. Тогда начали сразу выбегать на улицу. Камера видеонаблюдения зафиксировала как это произошло.

По словам жителей, дом давно пошел трещинами. Они отметили, что сообщали мэрию об аварийном состоянии здания, но чиновники не реагировали. Зато местные власти во всем обвиняют жителей, которые делают перепланировку по своему усмотрению и сносят опорные стенки.

Общественный активист и эколог Владислав Балинский отметил, что разрушились дома, рядом с которыми проводилось жилищное высотное строительство.

Из поваленных четырех домов, в непосредственной близости к трем происходило строительство. В 2 из этих случаев можно было зафиксировать подкоп под несущие конструкции зданий,

– пояснил он.

Также он сообщил, что космическое агентство "Центр испытания космических технологий" анализировало проседание в динамике зданий за последние 7 месяцев, в частности, этих четырех. По их выводам, в двух случаях действительно активно наблюдалось проседание здания – до 30 миллиметров в год.

Поэтому оно активизировалось именно после начала строительства. Это означает, что строительство вызвало обрушение этих домов.

Обвал дома на углу улицы Канатной и переулка Нахимова: видео

Кроме этого, активист отметил, что одесситы стали заложниками, фактически, мафиозной структуры, которая, в частности, контролирует и строительный бизнес. То есть, говорится о том, что все органы, которые выдают разрешения и это контролируют, они в этой коррупционной связке.

"Речь идет о сотнях зданий. Фактически, мы должны говорить обо всем историческом центре Одессы: исторический ареал Центральный, Французский бульвар", – отметил эколог.

Что известно об обвалах домов в Одессе? 9 апреля в центре Одессы на углу улицы Канатной и переулка Нахимова обрушился старинный дом.

Впоследствии 7 мая произошел обвал дома по адресу Польский спуск, 9. Сейчас его признали аварийным.

18 мая частично обрушился дом на Торговой – с первого по третий этаж. Пострадавших и жертв там не было. Однако дом практически разрушен, а это памятник архитектуры 1890 года.

21 мая обвалился дом на улице Среднефонтанской. К счастью, жертв и пострадавших не было.

10 июня в 3 ночи произошел обвал дома на улице Ясной. Люди проснулись от треска и стали быстро выбегать, один мужчина травмировался.

Из танкера Delfi продолжает вытекать топливо в море

В ноябре 2019 года в Одессе возле пляжа затонул танкер Delfi. Нефтепродукты, вылившиеся из судна, привели к тому, что уровень загрязнения в воде тогда повысился более чем в 50 раз. Но несмотря на это, владелец просто бросил этот корабль на пляже, регулярно обещая его поднять и отбуксировать в порт.

Недавно из танкера начало выливаться горючее, образовав большое пятно у береговой линии. На фото, которые распространяются в сети, заметно, как расползается пятно от горючего вокруг корабля и неподалеку от пляжа.



Пятно вылитого топлива увеличивается в размере / Фото "Думская"

Но это не помешало многим отдыхающим не только загорать на пляже рядом с танкером. Многие из них фотографировались у судна и даже занимались на нем фитнесом.

Некоторые посетители даже устраивали вечеринки на танкере, из которого продолжало выливаться горючее в море.

Мужчина залез на затонувший танкер Delfi: видео

Эколог Владислав Баланский рассказал, что пятно горючего, которое образовалось, движется вдоль всего побережья Одессы. Это наносит значительный вред окружающей среде и посетителям. Кроме этого, опасность заключается в том, что люди могут нырять вблизи судна, а также бездумно залезать на него.

К теме Пятно топлива из Delfi движется вдоль всего побережья Одессы, – эколог

Также общественный активист прокомментировал, что Delfi занимался дозаправкой и контрабандой топлива, не имея ни достаточного количества экипажа, ни действующей регистрации. А все эти "теневые" схемы контролируют чиновники.

Авария танкера Delfi: главное Из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы 21 ноября 2019 года.



В районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось утром 22 ноября. Владелец танкера имел право самостоятельно забрать его с места аварии до 1 апреля 2020 года.



Из танкера произошла очередная утечка топлива, что повлекло загрязнение воды с 21 июня. Местный пляж "Дельфин" закрыли из-за утечки нефтепродуктов из затонувшего вблизи танкера 26 июня.

Жена топчиновника совершила ДТП в Харькове

13 июня в Харькове, жена советника главы Сумской облгосадминистрации устроила аварию. В центре города Дарья Безбородая за рулем "Ауди" врезалась в ряд припаркованных машин, от чего ее авто перевернулось на бок.

К счастью, в этой аварии никто не пострадал, даже сама водитель. Однако свидетели ДТП заметили несколько вещей.

Во-первых, когда машина рухнула на бок, то из нее начали выпадать на дорогу разные вещи. В частности, и пустая бутылка из-под шампанского.

Во-вторых, сама водитель, как говорят некоторые очевидцы, пыталась дать денег бригаде медиков скорой, чтобы ее госпитализировали якобы с плохим самочувствием.

Впрочем, когда симулировать плохое самочувствие у женщины-водителя не получилось, свидетели аварии стали просить полицейских сделать ей тест на алкоголь.

Смотрите видео с места аварии:

Водитель, которая отказался проходить тест на алкоголь после аварии, это Дарья Безбородая. Она – жена Александра Ларина, который является советником главы Сумской областной администрации.

Ранее он работал в харьковской полиции, а недавно получил пост в Сумской области. Когда же один из пользователей социальных сетей спросил у Ларина, как он может прокомментировать ДТП с участием своей жены, чиновник ответил: "А тебе, клоуну, какое до этого дело?". После чего, чиновник еще и начал звонить харьковским журналистам с угрозами и требовать снять материал об этом случае из сайтов.



Дарья Безбородая, Александр Ларин / Коллаж 24 канала

Херсонские таможенники устроили громкий корпоратив

Таможенники в Херсоне устроили себе корпоратив во время карантина в одном из самых дорогих заведений города – ресторане "Шаде". Об этом в своем телеграмм-канале сообщил местный журналист Константин Рыженко.

По словам журналиста, туда якобы пригласили даже группу "Мозги" и Настю Каменских. Заметим, что выступление Потапа и Насти Каменских на таком мероприятии стоит 25 тысяч долларов.

В комментарии 24 каналу в пиар-службе группы "Мозги" не ответили, действительно ли такой концерт в Херсоне был. Там также не сказали, кто мог быть заказчиком концерта.

Вместе с тем, пресс-секретарь полиции Херсонской области Татьяна Пшонь сообщила 24 каналу, что никаких жалоб о возможном нарушении карантина в ресторане "Шаде" не поступало.

Константин Ликарчук – бывший заместитель главы Государственной фискальной службы – в эфире программы "Ти дивись!" заметил, что в таможенной сфере, фактически, ничего не изменилось больше, чем за 8 – 10 лет.

То, что мы видим, это следствие отсутствия реформ и полный провал политики государства в таможенной сфере,

– отметил он.

Девушка выстрелила в прокурора в Кривом Роге

Недавно в Кривом Роге работники местной прокуратуры собрались на пир в местном отеле. Там после окончания вечеринки они устроили пьяный дебош. В частности, кое-кто из прокуроров начал кидаться с кулаками даже на вооруженных автоматами полицейских, которых персонал ресторана вызвал на место происшествия.

Смотрите видео инцидента (на видео присутствует ненормативная лексика):