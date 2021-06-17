Заработали только после потопа: в Одессе ремонтировали дождеприемники – фото

По всей Украине уже в течение нескольких дней проходят сильные дожди. В Одессе после одного из таких ливней и потопа коммунальщики решили, что все же нужно ремонтировать дождеприемники.

Об этом сообщили в сети 17 июня. Через потоп троллейбус №8 начал курсировать по сокращенному маршруту.

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Как ликвидировали последствия

На фото видно, что в определенных местах коммунальные работники просто начали прочищать дождеприемники после потопа. На фото видно, что они это делали лопатами еще до окончания дождя.

А в некоторых местах они даже разбирали бетонные конструкции дождеприемников. Кроме этого на улицах зафиксировали автомобиль для откачки воды.

Почему случились потопы

В горсовете Одессы сообщили, что подтопления были на 2 улицах – Химической и Приморской. Это произошло потому, что коллекторы "Инфоксводоканала" не способны справиться с большим объемом воды. Их технические характеристики не рассчитаны на такие дожди.

Ликвидация последствий непогоды в Одессе / Фото "Думская" и телеграма "7 канал"

Где ведутся работы

В телеграме "7 канала" сообщили, что на 3 станции Люстдорфской дороги сразу после ливня разметили "холодным пластиком" велополосы. Также там собирались вешать соответствующие знаки.

Починить дождеприемные колодцы решили сразу в нескольких местах:

на улице Балковской, 4;

Французском бульваре;

проспекте Шевченко;

улице 8-го Марта.

Однако работа коммунальщиков во многих местах довольно затруднена. Поскольку часто им приходится пробираться через хаотично запаркованные автомобили.