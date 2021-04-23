В Киевском районе Одессы 23 апреля около 3 часов ночи загорелся ресторан "Мистер Кэт". Пламя бушевало на кухне. К тушению пожара привлекли 38 бойцов ГСЧС.

Как сообщили в службе чрезвычайных ситуаций, ночью загорелась фритюрница. Пожар тушили более чем полчаса. К теме В Харькове сгорела квартира в многоэтажке: видео пожара Что известно о пожаре ГСЧС сообщили о возгорании в 2:54 в ресторане "Мистер Кэт".

Он расположен на улице Академика Королева, 24.

Пожарные на месте происшествия / Фото ГСЧС Тушить пожар приехали 8 единиц техники и привлекли 38 спасателей.

Загорелась фритюрница. Площадь пожара составила всего 5 квадратных метров.

Пожар в ресторане "Мистер Кэт" / Фото ГСЧС Однако потушить кухонный прибор оказалось не так просто.

Пожарным удалось локализовать пожар в 3:22, а чтобы полностью его ликвидировать – еще 20 минут.

Спасатели на месте происшествия в Одессе / Фото ГСЧС К счастью, погибших или пострадавших нет.

Сейчас устанавливают причину возгорания, а владелец ресторана – подсчитывает убытки. Последствия пожара в ресторане: видео