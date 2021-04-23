38 пожарных против одной фритюрницы: в Одессе горел ресторан – фото, видео
В Киевском районе Одессы 23 апреля около 3 часов ночи загорелся ресторан "Мистер Кэт". Пламя бушевало на кухне. К тушению пожара привлекли 38 бойцов ГСЧС.
Источник:ГСЧС
Как сообщили в службе чрезвычайных ситуаций, ночью загорелась фритюрница. Пожар тушили более чем полчаса.
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Что известно о пожаре
- ГСЧС сообщили о возгорании в 2:54 в ресторане "Мистер Кэт".
- Он расположен на улице Академика Королева, 24.
Пожарные на месте происшествия / Фото ГСЧС
- Тушить пожар приехали 8 единиц техники и привлекли 38 спасателей.
- Загорелась фритюрница. Площадь пожара составила всего 5 квадратных метров.
Пожар в ресторане "Мистер Кэт" / Фото ГСЧС
- Однако потушить кухонный прибор оказалось не так просто.
- Пожарным удалось локализовать пожар в 3:22, а чтобы полностью его ликвидировать – еще 20 минут.
Спасатели на месте происшествия в Одессе / Фото ГСЧС
- К счастью, погибших или пострадавших нет.
- Сейчас устанавливают причину возгорания, а владелец ресторана – подсчитывает убытки.
Последствия пожара в ресторане: видео
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