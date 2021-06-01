Драку устроили на улице Промышленной 30 мая. Рэпера задержали примерно через час после этого.

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Что говорят в полиции

Мужчине, который наносил удары ножом 28 лет.

У них с потерпевшим произошла ссора.

Впоследствии они начали драться.

Правоохранителям об этом сообщили очевидцы.

Медики госпитализировали пострадавшего с многочисленными ранениями.

А злоумышленнику объявили подозрение по статье об умышленном тяжелом телесном повреждении.

Если его вину докажут в суде, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Что пишут СМИ

Как сообщил 7 канал, дрались там пластический хирург Алексей Сыновец и рэпер Денис Логос.

Читатели телеграм-канала "Ху****я Одесса" написали, что жена пластического хирурга позвонила любовнику-рэперу и сказала, что Сыновец ее бьет. После этого она поехала к маме. Туда заявился ее муж, который начал буянить.

Впоследствии к дому приехал рэппер и между мужчинами завязалась драка. Когда хирург уже был избит, начал угрожать ножом. Однако его оппонент также достал нож и начал наносить удары.

Пострадавшего госпитализировали с пробитыми легким, печенью, желудком и кишечником. Его оперировала бригада из 5 хирургов в течение 4 часов. Сейчас мужчина находится в коме.

Мы не можем добавить видео драки по этическим соображениям. Однако вы можете просмотреть его по этой ссылке. Внимание не для слабонервных (18+).

Обратите внимание! Правоохранители 17 мая задержали жителя Одессы, которого подозревают в умышленном убийстве. Вероятно он нанес 20 ножевых ранений владельцу квартиры, где временно арендовал комнату.