В Одессе рэпер порезал хирурга из-за женщины: нанес 13 ударов ножом

В Одессе устроили драку, которая переросла в поножовщину. Впоследствии 36-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. СМИ пишут, что потерпевшим является известный одесский хирург, а нанес 13 ударов ножом рэпер Logas. Их конфликт случился из-за женщины медика.
Драку устроили на улице Промышленной 30 мая. Рэпера задержали примерно через час после этого.
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Что говорят в полиции
- Мужчине, который наносил удары ножом 28 лет.
- У них с потерпевшим произошла ссора.
- Впоследствии они начали драться.
- Правоохранителям об этом сообщили очевидцы.
- Медики госпитализировали пострадавшего с многочисленными ранениями.
- А злоумышленнику объявили подозрение по статье об умышленном тяжелом телесном повреждении.
- Если его вину докажут в суде, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Что пишут СМИ
Как сообщил 7 канал, дрались там пластический хирург Алексей Сыновец и рэпер Денис Логос.
Читатели телеграм-канала "Ху****я Одесса" написали, что жена пластического хирурга позвонила любовнику-рэперу и сказала, что Сыновец ее бьет. После этого она поехала к маме. Туда заявился ее муж, который начал буянить.
Впоследствии к дому приехал рэппер и между мужчинами завязалась драка. Когда хирург уже был избит, начал угрожать ножом. Однако его оппонент также достал нож и начал наносить удары.
Пострадавшего госпитализировали с пробитыми легким, печенью, желудком и кишечником. Его оперировала бригада из 5 хирургов в течение 4 часов. Сейчас мужчина находится в коме.
Мы не можем добавить видео драки по этическим соображениям. Однако вы можете просмотреть его по этой ссылке. Внимание не для слабонервных (18+).Обратите внимание! Правоохранители 17 мая задержали жителя Одессы, которого подозревают в умышленном убийстве. Вероятно он нанес 20 ножевых ранений владельцу квартиры, где временно арендовал комнату.