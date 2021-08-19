В Одессе СБУ обыскала таксиста Bolt

На углу Александрийского проспекта и Большой Арнаутской в Одессе СБУ обыскивает таксиста Bolt. В сети сообщают, что из-за наркотиков.

В комментарии 24 каналу сам факт обысков СБУ подтвердила. Однако сотрудники уточнили, что это не из-за наркотиков.

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Есть две версии

По информации "Думской", работники СБУ нашли в багажнике такси какую-то электронику. Якобы там был роутер, сетевые провода и другое оборудование. Именно эти вещи заинтересовали правоохранителей.

Позже там же сообщили, что обыски проводят из-за незаконной деятельности телеграм-каналов по сбыту наркотиков. Однако СБУ опровергла эту информацию. Детали обыска они предоставят позже. Обстоятельства происшествия выясняют.

Торговали наркотиками: последние случаи в Одессе

17 августа в районе улицы Канатной КОРД задержал продавца цветов. Оказалось, что он также торговал наркотиками. 18 августа об инциденте написала полиция. Полицейские сообщили, что следили за 21-летним парнем несколько месяцев.

Известно, что он создал несколько каналов для сбыта амфетамина, каннабиса и МДМА. Делал это путем "закладок". Злоумышленнику может грозить от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

15 августа в Одессе организовали преступную схему по продаже кокаина. Запрещенное вещество привезли из Эквадора на 10 миллионов гривен. Наркотики спрятали между ящиками бананов. Кокаин пофасовали по 260 граммов. Общий вес – 60 килограммов.

Такой же случай произошел и 9 августа. Наркотики между бананами прибыли в порт "Южный".