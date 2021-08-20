Эти полицейские якобы являются сотрудниками уголовного розыска Хаджибеевского отделения полиции. Пока информацию официально не комментировали.

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Нашли вещественные доказательства

В местных телеграм-каналах сообщили, что при обыске у полицейских нашли наркотические вещества, которые они, вероятно, продавали. В частности, в рабочем кабинете обнаружили амфетамин, а в автомобиле – марихуану.

Мужчины якобы не только организовали продажу запрещенных веществ. Их подозревают и в том, что часть прибыли злоумышленники отдавали в "воровской общак" южных областей.

О другой полицейской

В Одессе 2 июня также обнаружили полицейскую, которую подозревают в продаже наркотиков. Женщина была ответственной за состав вещественных доказательств Киевского отделения полиции. Оттуда она якобы похитила кокаин для продажи.

Сотрудники СБУ задержали не только эту женщину, но и 2 ее сообщников. Через этих мужчин полицейская, вероятно, сбывала похищенный кокаин.