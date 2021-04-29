Распылил перцовый баллончик на учительницу: в полиции рассказали, что грозит 8-класснику
В одесской школе №22 восьмиклассник во время урока распылил перцовый баллончик в лицо своей учительницы. В полиции такие действия квалифицировали как хулиганство, за что предусмотрена ответственность от штрафа до длительного ограничения свободы.
Источник:полиция Одесской области
Правоохранители рассказали, что действия 15-летнего парня были ответом на замечания учительницы. Это произошло на глазах всего класса.
К слову В Одессе ученик 8 класса распылил перечным баллончиком в лицо учительнице
После инцидента женщину доставили в больницу – у нее ожоги роговицы глаз. Зато одноклассников парня эвакуировали.
Полиция квалифицировала это событие по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса о хулиганстве. Устанавливаются дополнительные обстоятельства инцидента.
Возможное наказание для парня:
- штраф от 17 до 34 тысяч гривен;
- арест сроком на 6 месяцев
- ограничение свободы сроком до 5 лет.
Подробнее об инциденте в одесской школе
- Он произошел 28 апреля в одесской школе №22 во время учебного процесса. На видео заметно, как учительница подходит к ученику, а тот распыляет ей в лицо перцовый баллончик.
- Впоследствии в соцсетях якобы одноклассники парня рассказали: все было из-за угрозы учительницы "позвонить матери школьника", хотя она давно умерла. В то же время комментаторы отмечают: женщина могла об этом просто не знать.
- В департаменте образования города Одессы пообещали разобраться, что привело к этому инциденту. Директор департамента Ольга Буйневич рассказала, что сейчас ожидают реакции отца парня.
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