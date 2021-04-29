В одесской школе №22 восьмиклассник во время урока распылил перцовый баллончик в лицо своей учительницы. В полиции такие действия квалифицировали как хулиганство, за что предусмотрена ответственность от штрафа до длительного ограничения свободы.

Правоохранители рассказали, что действия 15-летнего парня были ответом на замечания учительницы. Это произошло на глазах всего класса.

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После инцидента женщину доставили в больницу – у нее ожоги роговицы глаз. Зато одноклассников парня эвакуировали.

Полиция квалифицировала это событие по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса о хулиганстве. Устанавливаются дополнительные обстоятельства инцидента.

Возможное наказание для парня:

штраф от 17 до 34 тысяч гривен;

арест сроком на 6 месяцев

ограничение свободы сроком до 5 лет.

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